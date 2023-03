A propos de nous

Le Vent de la Chine est une newsletter hebdomadaire d'analyse de l'actualité économique et politique, et sociétale - réputée pour son sérieux et son analyse de qualité auprès des professionnels depuis 1996. Le Vent de la Chine est un produit de China Trade Winds Ltd. qui propose également des conférences et des études sur demande.